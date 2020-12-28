2020/12/28 | 17:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقررت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، تخفيض دوام الحوامل وممن لديهن أطفال بنسبة 50%.وبحسب وثيقة اطلع عليها “النور نيوز” ان “وزارة الصحة قررت جعل الدوام بنسبة 50% للحوامل وممن لديهن اطفال دون سن السادسة”.وتضمن الوثيقة انه “سيتم تكليفهن بالاعمال المنزلية المكتبية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تخفيض دوام الحوامل بـ 50%) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تخفيض دوام الحوامل بـ 50%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).