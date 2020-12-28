2020/12/28 | 17:39 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: اعلنت شركة الغاز الوطنية (الايرانية)، ان وزارة الكهرباء العراقية تدين الى ايران ما يبلغ 5 مليارات دولار، مقابل استيراده الغاز الايراني.

الشركة اعلنت ايضا ان 3 مليارات دولار من اجمالي هذه الاصول، باتت مجمدة لدى مصرف TBI العراقي، ولايمكن التوصل اليها حاليا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة الغاز الايرانية : العراق مدين 5 مليارات دولار نتيجة لاستيراده الغاز الايراني 7 SKY TV.

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