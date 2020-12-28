جونسون: الاتفاق التجاري نقطة انطلاق جديدة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي

2020/12/28 | 17:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي يمثل انطلاق جديدة للعلاقات مع الكتلة.

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