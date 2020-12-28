مؤشر الشفاء اليومي يتفوق على الإصابات الجديدة في جانب الرصافة

2020/12/28 | 17:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير عام صحة بغداد/ الرصافة عبد الغني الساعدي، الاثنين، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 33 إصابة شُخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، فيما تم تسجيل 57 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.

وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الاول 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 49 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

16 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع الصدرحالتين

قطاع بغداد جديدة 9 حالات

قطاع الاعظمية 6 حالات

قطاع البلديات الاول 4 حالات

قطاع الرصافة حالتين

قطاع الشعب 6 حالات

قطاع البلديات الثاني 4 حالات

16 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي :

3 حالات في كل من الاعظمية وسبع ابكار والشعب و جانب صحة سامراء

وحالة واحدة في كل من المناطق التالية : البنوك وبعقوبة والدورة والامين

وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 72938 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71001 ومتبقي قيد العلا ج 522 ".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

وأعلن الساعدي عن "ارتفاع نسب الشفاء الى اكثر من 97.3 % بعد تسجيل 57 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا".

وقال الساعدي إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 57 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بعد جهود كبيرة بذلت من قبل المؤسسات الصحية جبارة بذلت من قبل الكوادر العاملة في عموم مؤسسات صحة الرصافة والدائرة لتصبح 71001 حالة شفاء ".

وأفاد الساعدي أن حالات الشفاء التي سجلت اليوم توزعت ضمن المناطق :

مدينة الصدر 22 حالة شفاء توزعت على المحلات والقطاعات التابعة لها .

وبقية الحالات توزعت ضمن المناطق التالية :

5 حالات شفاء في منطقة النهروان .

و4 حالات شفاء في كل من الاعظمية و البلديات .

و 3 حالات شفاء في كل من حي النصر و حي البتول و حي الزهراء وجسر ديالى .

وحالتين في كل من الشعب و شارع فلسطين و حي المنتظر و صحة ديالى .

وأوضح أن "نسب الشفاء جاءت بعد المتابعة المستمرة والاشراف على البروتكول العلاجي ومتابعة الحالات المرضية الحرجة في الانعاش والنظام الغذائي وخدمة صحية وفندقية في المؤسسات الصحية بشكل ممتازواضاف المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى."

وأوضح أن "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وأفاد أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 71001 حالة شفاء"، مبينا أن "شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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