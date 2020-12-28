2020/12/28 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، لنظيره العراقي جمعة عناد، اليوم الاثنين، ان قواتنا المسلحة مصممة على حماية أمن مواطنينا وحدودنا والقضاء على الإرهاب.

وكان وزير الدفاع، جمعة عناد الجبوري، وصل امس الأحد، إلى الجمهورية التركية بناء على دعوة رسمية من الجانب التركي.

التالي

منذ 11 دقيقة

نائب: فرق المبيعات في مزاد العملة يؤكد ان الدولار كان يهرب

منذ 49 دقيقة

الكعبي يؤشر اهمالا حكوميا في دعم الرياضيين

منذ 3 ساعات

الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وثقته بالعملية الانتخابية

منذ 3 ساعات

بالوثيقة..



البرلمان يحدد موعد استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات

منذ 4 ساعات

الكاظمي يترأس اجتماعا موسعا لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات

منذ 4 ساعات

النصر: نطالب بحصر السلاح بيد الدولة ونحذر من تحويل العراق لساحة حرب مفتوحة

منذ 7 ساعات

مجلس الوزراء يقر وثيقة السياسات والمعايير لأمن المعلومات ومشاركة البيانات الحكومية

منذ 22 ساعة

نائب يدعو للتحقيق في تعينات وزارة العمل

منذ يوم واحد

الاعرجي: العراق يتطلع الى علاقات متينة مع محيطه الإقليمي والدولي

منذ يوم واحد

بالوثائق..



المحمداوي يوجه سؤالا برلمانيا لوزير الدفاع بشأن عقود الطائرات المسيرة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع التركي لنظيره العراقي: قواتنا مصممة على حماية أمن مواطنينا وحدودنا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع التركي لنظيره العراقي: قواتنا مصممة على حماية أمن مواطنينا وحدودنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).