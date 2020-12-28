الكاظمي يدعو لحسم موضوع المحكمة الاتحادية

2020/12/28 | 17:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ان حكومته جادة في انجاز مهمتها التاريخية المتمثلة بإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الكاظمي اليوم الاثنين، ضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع ان المهمة المركزية لحكومته هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى، مشددا على ان الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة.

واضاف الكاظمي، حسبما ذكره بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، نحن الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، اولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات، موضحا ان هناك فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد.

واشار الكاظمي الى ان السلطة عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التأريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة، مشددا على عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية.

ولفت الكاظمي الى ان اجتماع اليوم دليل على جدية حكومته في انجاز المهمة التاريخية، مضيفا نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل.

PUKmedia / متابعة

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