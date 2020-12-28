مبيعات الدولار في العراق وتهريبه خلال السنوات الماضية… محمد الدراجي

2020/12/28 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب محمد صاحب الدراجي – وزير سابق

صار يومين مزاد العملة يبيع مو اكثر من ٣٥ مليون دولار بينما صارله ١٠ سنين يبيع يوميه اكثر من ٢٠٠ مليون دولار! هذا يأكد ان الدولار جان يطلع تهريب !

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