ميسي: معجب بكريستيانو رونالدو

2020/12/28 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، إعجابه بالعديد من الشخصيات البارزة في عالم الرياضة، وعلى رأسهم غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وقال ميسي في حواره مع قناة “LaSexta” الإسبانية: “معجب بالكثير من الرياضيين، مثل ليبرون جيمس في السلة، نادال وفيدرر في التنس، وأيضًا كريستيانو في كرة القدم”.

وأضاف: “جميعهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النجاح”.

وتنافس الثنائي ميسي ورونالدو على جميع الجوائز الفردية تقريبًا، لأكثر من 10 أعوام.

وتفوق كرستيانو رونالدو على ميسي، بعد فوزه بجائزة لاعب القرن (الفترة من 2001 – 2020) المقدمة من جوائز دبي جلوب سوكر أمس الأحد.

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