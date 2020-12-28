بالصور: النفط يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الكرخ

2020/12/28 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد النفط لسكة الانتصارات، بعدما فاز 2-0 على مضيفه الكرخ، على ملعب الساحر أحمد راضي، اليوم الإثنين، في إطار الجولة 11 من الدوري العراقي الممتاز.

ثنائية النفط حملت توقيع موسى عدنان ومحمد داوود من ركلة جزاء في الدقيقتين 58 و(90+3).

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النفط إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما تراجع الكرخ للمركز 14 برصيد 11 نقطة.

وفي مباراة أخرى، اقتنع الصناعات الكهربائية والقاسم، نقطة التعادل بنتيجة 1-1.

سجل الصناعات الكهربائية، عن طريق أسعد عبد الله في الدقيقة 26، وتعادل القاسم عن طريق علي كريم في الدقيقة 61.

ورفع الصناعات الكهربائية رصيده إلى 8 نقاط في المركز قبل الأخير، فيما تذيل القاسم، جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

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