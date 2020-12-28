2020/12/28 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، اليوم الإثنين، معاقبة لاعب القوة الجوية لؤي العاني، بالحرمان لأربع مباريات، وغرامة مالية قدرها أربعة ملايين دينار، على أن تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وجاء ذلك بعد اطلاع اللجنة على الفيديو المُصوَر من مباراة النجف والقوة الجوية التي جرت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

وظهر العاني في الفيديو بجانب لاعب النجف المحترف تالا، وهو يرتكب سلوكًا غير رياضي، وتصرفًا مُشينًا ومنافٍ للأخلاق الرياضية، ومخالفٍ للوائح الانضباط النافذة حسب المادة 110/ 3 انضباط، واستنادًا إلى احكام المادة 50 / 6.

ويعتبر هذا القرار قابلا للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانضباط توقف لؤي العاني 4 مباريات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانضباط توقف لؤي العاني 4 مباريات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).