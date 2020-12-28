نسبة الفقر في العراق تصل إلى 32%

2020/12/28 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، ان نسبة

الفقر في البلاد وصلت إلى 32%، مشيرة الى

ان هذه النسبة مبنية على فقر الدخل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة

الهنداوي إن "نسبة الفقر في البلاد وصلت

إلى 32%"،

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