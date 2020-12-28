2020/12/28 | 17:48 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، ان نسبة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسبة الفقر في العراق تصل إلى 32%) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الفقر في البلاد وصلت إلى 32%، مشيرة الى
ان هذه النسبة مبنية على فقر الدخل.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة
الهنداوي إن "نسبة الفقر في البلاد وصلت
إلى 32%"،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسبة الفقر في العراق تصل إلى 32%) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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