النفط يستعيد توازنه بفوز مهم على الكرخ في ممتاز الكرة

2020/12/28 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد خسارتين متتاليتين، نجح فريق النفط

في استعادة توازنه مجدداً بتغلبه على

مضيفه الكرخ 2-0 في اللقاء الذي احتضنه

ملعب الساحر احمد راضي ضمن الجولة الـ11

من دوري الكرة الممتاز.

ونجح ابناء المدرب يحيى عل

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