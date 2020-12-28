الكعبي يؤشر اهمالا حكوميا في دعم الرياضيين (فيديو)

2020/12/28 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس البرلمان حسنم

الكعبي، الاثنين، الى تهيئة المناخات

والظروف المناسبة لدعم المدربين وتطوير

كفاءاتهم ومهاراتهم التدريبية، فيما

تحدث عن اهمال حكومي في دعم الرياضة.

وقال الكعبي خلال

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