لقاح كورونا.. مسؤول بالصحة: سنتسلم 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل هذا الموعد

2020/12/28 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةحدد عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة وسام حسين، الاثنين (28 – 12 – 2020)، موعد وصول لقاح فايزر الخاص بكورونا الى العراق، فيما تحدث عن الاجراءات الخاصة بحفظه والفئات التي سيخصص لها.وقال حسين في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "لقاح فايزر سيصل الى العراق في الربع الاول من عام 2021 وسيكون شهر اذار المقبل كحد اقصى لوصول اللقاح، بحدود 1.5 مليون جرعة، وسيخصص في البداية لشرائح محددة من الكوادر الطبية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وهذا كوجبة أولى".وتابع حسين أن "تخزين لقاح فايزر مؤمن بالتعاون مع الشركات المنتجة للقاح ولدينا برادات خاصة لحفظ اللقاح بدرجة حرارة سالب 80 وسيتم التعاقد مع شركات اضافية، والنقل سيكون بشكل مباشر وسيتم وضع مخزن مركزي في العراق".وأشار الى أن "اللقاح سيكون على شكل وجبات لعدم وجود سعة تخزينية كافية لحفظ جميع الجرعات"، مبينا أن "اللقاح الذي يستخدم غير مصادق عليه من قبل الصحة العالمية ونحتاج الى سنتين او اكثر للمصادقة واللقاح المستخدم للامور الطارئة فقط".وأضاف، أنه "سيكون للعراق 8 مليون جرعة في حال المصادقة على اللقاح من قبل الصحة العالمية".وبشأن السلالة الجديدة لكورونا، قال حسين إن "هناك اجراءات مشددة تم اتخاذها للسيطرة على عدم انتقال السلالة الى العراق والاجراءات صادرة من قبل مجلس الوزراء الخاصة بالمنافذ وغيرها".وكان الطبيب المختص في الاوبئة، محمد اسماعيل تحدث، عن تسهيلات ستقدمها شركة فايزر للعراق في ملف الحصول على لقاحها، فيما كشف عن آخر مراحل تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا.وقال محمد اسماعيل، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "مسؤولي وزارة الصحة أكدوا ان العقد الحالي مع شركة فايزر بكمية 600 الف جرعة تكفي لـ 300 الف مواطن بحلول شهر اذار، سيكون توزيعها للكوادر الصحية ثم القوات الامنية ثم الاعمار الكبيرة".وأضاف اسماعيل، أن "شركة فايزر ستقدم اللقاح للعراق بسعر مدعوم بـ 12 دولارا بينما سعره الرسمي 20 دولارا"، مبينا أن "فايزر سيحتاج إلى درجة حرارة (- 70) لحفظه".واشار المختص في الاوبئة، إلى "ضرورة عدم الاعتماد على وصول اللقاح واهمال الاجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي"، مبينا أن "الصحة العالمية لم تصرح باطلاق اللقاح ولم تعطه الرخصية العلمية حتى الآن".وتابع، أن "اللقاح يحتاج إلى مابين سنة إلى سنتين ليكون جاهزا ويحتاج إلى 10 سنوات ليستوفي جميع شروط اللقاح بشكل كامل، خاصة وأن فيروس كورونا مايزال يتطور وتظهر طفرات لسلالة جديدة في بعض الأماكن، وكانت متوقعة".ووافقت الهيأة الوطنية لانتقاء الادوية لوزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، على استخدام العراق للقاح فايزر لمواجهة جائحة كورونا.وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن، "الهيأة الوطنية لانتقاء الادوية لوزارة الصحة العراقية تجيز استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا".وأكد وزير الصحة، حسن التميمي، الخميس الماضي، أن العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا.وقال التميمي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا"، مبيناً أنه "تم البدء بتدريب فرق خاصة للتعامل مع هذا اللقاح".ولفت الى أن "السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لديها نفس اعراض كوفيد 19 وهي سريعة الأنتشار ولكنها أقل تأثيراً"، مشيراً الى أنه "سيدخل للعراق قريباً مختبرين جديدين لفحص السلالة الجديدة".

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