أصابة أربعة أشخاص بحادث تصادم عجلتين شمال بعقوبة

2020/12/28 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أصيب أربعة مدنيين في حادث سير على طريق بغداد - كركوك شمال ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان حادث سير وقع على طريق بغداد - كركوك المار بقضاء الخالص شمال بعقوبة ناجم عن تصادم عجلتين ما اسفر عن جرح اربعة اشخاص .واضاف ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى قريب ./انتهى

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