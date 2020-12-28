2020/12/28 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بدأت تركيا اعتبارًا من اليوم بتصدير الكهرباء إلى العراق، عبر خط سيلوبي-زاخو، وذلك لمدة 11 شهرًا.ويأتي ذلك بعد منح هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، ترخيصا لشركة “أكسا أكسن” لتجارة الطاقة، بتصدير 150 ميغاوات من الكهرباء للعراق.وبموجب العقد المبرم مع الجانب العراقي سيبدأ تزويد العراق بالكهرباء اعتبارا من 28 كانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تبدأ بتصدير الكهرباء للعراق المركز الخبري الوطني.

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