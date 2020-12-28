جماهيرنا تدفع ثمن باهضاً !

2020/12/28 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير السعد

لا أتصور أن هناك حزينا على خسارة

الرياضة العراقية أكثر من الجماهير

العراقية التي كانت تحلم بأن ترى رياضة

الرافدين في طليعة الرياضة العالمية

والآسيوية والعربية بما في ذلك السعي

للت

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