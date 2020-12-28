السبت المقبل.. يوم حاسم لمصير مدرب النجف

2020/12/28 | 18:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة /بغداد…

أكد مدرب نادي النجف حسن احمد، انه امهل ادارة النادي حتى يوم السبت المقبل لحسم مشكلة رواتب الكادر التدريبي واللاعبين.

وقال احمد في تصريح لوكالة / المعلومة / إن “نادي النجف يعاني منذ اطلاق الموسم من ازمة مالية كبيرة حاولنا قدر الامكان ابعادها عن اللاعبين وحتى الان نجحنا في ذلك”.

واوضح ان “الوقت قد حان للحصول على مستحقاتنا المالية المتأخرة وفي حال لم نحصل عليها بعد مباراة الحدود على ادارة النجف البحث عن مدرب جديد للنادي”.

يذكر ان مباراة الحدود ستقام يوم السبت المقبل لحساب الاسبوع الـ12 من الدوري الممتاز.



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