نائب يكشف عن تهريب الدولار من العراق منذ 10 سنوات

2020/12/28 | 18:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف النائب محمد صاحب الدراجي، عن وجود تهريب لعملة الدولار من العراق منذ 10 سنوات.وقال الدراجي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، انه منذ يومين مزاد العملة في البنك المركزي يبيع نحو ٣٥ مليون دولار بينما منذ 10 سنين يبيع يوميا اكثر من ٢٠٠ مليون دولار!.وأضاف، ان هذا …

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