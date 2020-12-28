وزير الداخلية يصل إلى مقر قيادة عمليات البصرة

2020/12/28 | 18:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وصل معالي وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الأثنين ٢٠٢٠/١٢/٢٨ الى مقر قيادة عمليات البصرة وفور وصولة تم عقد اجتماع موسع بمقر قيادة العمليات بحضور القادة الأمنيين والوكالات الامنية الاستخبارية والأمرين والضباط المختصين في الشأن الأمني بين من خلالة قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف أهم النتائج الإيجابية لعمليات الوعد الصادق بجميع المراحل وأهم الإنجازات والاستعداد للمراحل القادمة التي تقوم بها القوات الأمنية لحصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية ومنع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية”.

من جانبة اشار وزير الداخلية بأن الوزارات والمؤسسات الأمنية تولي اهتمام كبير لمحافظة البصرة لما لها من تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد العراقي ومكانة أمنية خاصة”.

وان قيادة العمليات والقوات الأمنية مسؤولة بشكل كامل على إيجاد مناخ أمن للمدينة ويجب أخذ جميع الإجراءات الأمنية لكل مرحلة جديدة وتخطيط مسبق وفق استراتيجية معينة تخضع لدراسة المختصين في الجانب الأمني”.

كما التقى وزير الداخلية شيوخ ووجهاء العشائر في محافظة البصرة في مقر قيادة العمليات مؤكدا على دورهم المهم والحقيقي لدعم وإسناد القوات الأمنية والعسكرية للحد من النزاعات العشائرية بالتنسيق مع مقر القيادة وأن تاريخ البصرة وحاضرها وماتمتلك هذة المحافظة من قدرات عالية قادرة على وضع المدينة في أفضل حالاتها الأمنية”.

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