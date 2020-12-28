2020/12/28 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت دائرة صحة بغداد الكرخ ، إعادة العمل في مستشفى الكرخ العام لاستقبال المرضى والمراجعين بعد إخلائه من مصابي فيروس كورونا المستجد .واكد مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي ، إعادة العمل بمستشفى الكرخ العام لاستقبال المرضى اعتبارا من اليوم الاثنين ./انتهى5

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