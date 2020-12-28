مجلس الوزراء يوافق على زيادة منحة الأندية الرياضية العام المقبل

2020/12/28 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن موافقة مجلس الوزراء عن زيادة المنحة المالية المخصصة للأندية الرياضية للعام المقبل2021 .و أكد درجال ، أن " مجلس الوزراء وافق رسمياً على مقترحه الذي تقدم به لزيادة المنحة المالية للأندية الرياضية الى خمسة مليارات دينار بدلاً عن مليار و مئتي مليون دينار ، ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل ، بهدف دعم الأندية التي تعاني الضائقة المالية و تفعيل الجانب الرياضي فيها كونها تعد القاعدة الحقيقية لرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين في مختلف الفعاليات الرياضية "./انتهى5

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