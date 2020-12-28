الحشد ينفي اقامة دعوى قضائية ضد ” ابو علي العسكري “

2020/12/28 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌ نفت هيئة الحشد الشعبي اقامة مديرية الامن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم ( حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري) .ودعت الهيئة ، مجددا وسائل الاعلام الى ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في تناول مثل هكذا اخبار ومعلومات.

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