2020/12/28 | 18:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحشد تكشف حقيقة رفعها دعوى ضد "العسكري" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/28 | 18:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد تكشف حقيقة رفعها دعوى ضد "العسكري") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد تكشف حقيقة رفعها دعوى ضد "العسكري") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).