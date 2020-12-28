2020/12/28 | 18:41 - المصدر: سفن سكاي

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ارتقى الشرطة الى المركز الثاني بعد فوزه على مضيفه اربيل بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب فرانسو حريري لصالح الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز.

وعزز الشرطة رصيده الى 20 نقطة بفضل هدف علاء مهاوي في الدقيقة (77)

فيما تراجع اربيل الى المركز 12 برصيد 13 نفطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة ينجو من فخ اربيل بفضل هدف مهاوي 7 SKY TV.

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