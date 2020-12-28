كوستا طلب مغادرة أتلتيكو مدريد

2020/12/28 | 18:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين، أن دييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، البالغ 32 عاما، طلب الرحيل عن صفوف النادي المدريدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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