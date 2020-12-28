2020/12/28 | 18:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن مقترحين للكتل بشأن قانون المحكمة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تكشف مقترحي الكتل بشأن قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تكشف مقترحي الكتل بشأن قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).