تظاهرات غاضبة في ذي قار احتجاجا على اعتقال أحد الناشطين

2020/12/28 | 18:41 - المصدر: NRT عربية

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تظاهر العشرات في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، الاثنين، للمطالبة باطلاق سراح الناشط عباس لطيف والذي تم اعتقاله قبل أكثر من اسبوع.

وقال مراسلNRT عربية اليوم، (28 كانون الاول 2020)، ان "المتظاهرين نظموا مسيرة وسط قضاء الرفاعي، حملوا خلالها صورا للناشط المعتقل، عباس لطيف، ولافتات احتجاجية للمطالبة باطلاق سراحه كونه من الناشطين السلميين الذين شاركوا خلال التظاهرات الاحتجاجية الاخيرة المطالبة بالاصلاح السياسي".

وأشار إلى ان المتظاهرين تلقوا وعودا حكومية باطلاق سراح الناشط المعتقل الا انها لم تتحقق لحد الان.

وذكر أحد متظاهري محافظة ذي قار، لـ NRT عربية، طالبا عدم ذكر اسمه، ان "الناشط عباس لطيف، اعتقل بتهمة كيدية مقدمة من قبل مدير صحة قضاء الرفاعي"، مؤكدا ان "هناك مساعي من قبل النشطاء للضغط من اجل التنازل عن القضية، وان لم يتنازل القضاء هو الفيصل".

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