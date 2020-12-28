النفط تكشف تفاصيل خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات

2020/12/28 | 18:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة النفط، الاثنين، عن تفاصيل خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، فيما بينت أن مشروع البتروكيمياويات مرتبط بمشاريع استثمار الغاز المصاحب.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والتصفية حامد يونس، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الاول 2020)، إن "الوزارة شرعت بخططها الرامية إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية ،على صعيد قطاع التصفية أو الصناعة التحويلية"، لافتاً إلى أن "الخطط تمثلت بإنشاء مصافٍ جديدة منها مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم ، ومصفى آخر بطاقة 55 ألف برميل هو الأول من نوعه يقوم بتحويل المخلفات والنفط الأسود إلى مشتقات بيضاء، فضلاً عن مشاريع أخرى كإضافة وحدات إنتاجية جديدة لتحسين البنزين والأزمرة إلى مصافي الوسط والجنوب وغيرها".

وأضاف أن "الوزارة تمكنت من تأهيل مصفى الصمود (بيجي ) سابقاً بطاقة تصل إلى 140 الف برميل وصولاً إلى 280 ألف برميل خلال السنوات المقبلة"، مبيناً أنه "تم التوقيع موخراً على مشروع جديد في مصفى النجف".

وأكد يونس أن "هذه المشاريع ستصل بالعراق إلى الاكتفاء الذاتي ووقف الاستيراد من المشتقات النفطية".

وبشأن مشروع البتروكيمياويات أوضح يونس، أن "هذا المشروع مرتبط بمشاريع استثمار الغاز المصاحب"، لافتاً إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد التوقيع على خارطة طريق لتنفيذ مشروع نبراس للصناعات البتروكيماويات بين الشركاء وهم: وزارتا النفط والصناعة من جهة وشركة شل من جهة أخرى".

وأشار الى أن "وزارة النفط سبق لها أن أعلنت عن خططها لاستثمار الغاز المصاحب في البصرة وذي قار وميسان ، فضلاً عن استثمار الغاز الحر في حقل عكاس في محافظة الأنبار وحقل المنصورية في محافظة ديالى".

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