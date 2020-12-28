الحشد يصدر بياناً بشان الدعوى القضائية على مؤنس والعسكري

2020/12/28 | 18:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، اقامة مديرية الامن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على ( حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري).

وقالت الهيئة في بيان صحفي، “تنفي هيئة الحشد الشعبي اقامة مديرية الامن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم ( حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري)”.

ودعت هيئة الحشد وسائل الاعلام الى “ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في تناول مثل هكذا اخبار ومعلومات”.

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