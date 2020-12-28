قائد عمليات بغداد يوعز بفتح الطريق المؤدي إلى “سوق الصليخ”

2020/12/28 | 18:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوعز قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، بفتح الطريق المؤدي إلى “سوق الصليخ” في العاصمة.

وقال إعلام العمليات في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي تفقد مناطق: حي تونس، والصليخ، ومنطقة الأعظمية، والتقى في إطار جولته التفقدية بوجهاء وشيوخ العشائر، وعدد من المواطنين”.

وأضاف البيان، أن “قائد العمليات استمع إلى طلبات المواطنين، وشكواهم، وأكد على أهمية اسهام القطعات الأمنية بتذليل المصاعب والتخفيف عن كاهل المواطنين ومد جسور التواصل معهم، وأمر بفتح الطرق المغلقة التي تسهم بتسهيل حركة المواطنين ومعالجة الاختناقات المرورية”.

وأوعز المحمداوي، بحسب البيان، بـ”رفع الكتل الكونكريتية من مدخل سوق الصليخ، وفتح الطريق المؤدي إلى السوق، وتنظيم آلية الدخول إليه، ومنع وقوف العجلات المسببة للازدحام داخل السوق، وتفعيل دور شرطة النجدة وحماية المنشآت للحد من الظواهر السلبية التي تحدث داخل الاحياء والاسواق بأوقات متأخرة من الليل”.

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