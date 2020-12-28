انقاذ عشرات المهاجرين من الغرق بينهم عراقيين في بحر ايجة

2020/12/28 | 18:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة لوتكة (القمة) المدافعة عن حقوق الانسان اليوم الاثنين، بأن السلطات التركية انقذت عشرات المهاجرين من الغرق في بحر ايجة بينهم 57 عراقيا.

وقالت المؤسسة في بيان اطلع عليه PUKmedia، إنها علمت من خلال متابعاتها أن حراس السواحل الاتراك انقذوا على دفعتين 30 مهاجراً قامت اليونان برميهم على الحدود البحرية التركية.

واضاف البيان، أن العملية الاولى شملت انقاذ 26 مهاجراً من حدود كوسادايا في آيدن ونقلهم الى اليابسة، فيما قام فريق ثان من خفر السواحل الاتراك بعد ارسالهم الى بوزون في موغلا، بانقاذ مجموعة اخرى من المهاجرين تم رميهم من قبل اليونان بالطريقة نفسها من الحدود اليونانية.

ونقل البيان عن ممثل المؤسسة قوله، إنه في الوقت نفسه، قامت قوات الجندرمة التركية بانقاذ 124 مهاجراً من بحر ايجة، موضحاً أن المهاجرين كانوا 57 عراقياً و51 سورياً و12 ايرانياً مع 4 مهاجرين افغان.

كما واوضح البيان، أن القوات التركية احتجزت 3 اشخاص مشتبه فيهم، مبيناً انها تشتبه في انهم من المهربين.

PUKmedia اعلام مؤسسة القمة

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