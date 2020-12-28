2020/12/28 | 18:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية انجازها القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية، مشددة على ضرورة اسراع الكتل السياسية ابداء آرائها وملاحظاتها بشأن مشروع القانون لادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب.

وقالت عضو اللجنة النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الماس فاضل في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين 28/12/2020، ان اللجنة القانونية انهت القراءة الاولى لمشروع القانون في اجتماعاتها الاخيرة، مشيرة الى انها ارسلت كتبا للكتل النيابية لابداء آرائها وملاحظاتها بشأن مشروع القانون.

وأضافت النائبة الماس فاضل ان الكتل لديها مقترحين بشأن حسم موضوع المحكمة الاتحادية احدهما تعديل قانون المحكمة الاتحادية الحالي لحل مشكلة نصاب عقد جلسات المحكمة، والآخر تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية، مشيرة الى ان الكتل لم ترد بعد على كتب اللجنة القانونية لابداء آرائها وملاحظاتها بشأن القانون حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي دعا في اجتماع موسع اليوم ضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، دعا القوى السياسية ومجلس النواب لحسم موضوع المحكمة الاتحادية، لاستكمال متطلبات العملية الانتخابية بالكامل.

يذكر ان المحكمة الاتحادية تعاني من نقص في عدد اعضائها بعد تقاعد احدهم ووفاة اثنين من الاعضاء، وهو ما يسبب نقصا في النصاب القانوني لعقد اجتماعات المحكمة، فيما تتزايد المطالبات بحسم الموضوع لأن العراق مقبل على انتخابات مبكرة في شهر حزيران المقبل، ونتائج هذه الانتخابات يجب ان يتم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية.

PUKmedia / فائق إيزدي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تدعو الكتل للاتفاق على المحكمة الاتحادية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تدعو الكتل للاتفاق على المحكمة الاتحادية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).