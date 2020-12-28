2020/12/28 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أفادت مؤسسة حقوقية، اليوم الاثنين، بأن السلطات التركية انقذت عشرات المهاجرين من الغرق في بحر ايجة بينهم 57 عراقياُ وقالت مؤسسة لوتكة (القمة) المدافعة عن حقوق الانسان، في بيان لها ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها علمت من خلال متابعاتها أن حراس السواحل الاتراك انقذوا على دفعتين 30 مهاجراً قامت اليونان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقاذ عشرات المهاجرين من الغرق في بحر ايجة المركز الخبري الوطني.

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