2020/12/28 | 18:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

نفت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، رفع دعوى قضائية بحق المكنى “أبو علي العسكري”.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/ “إن مديرية الامن تنفي رفع دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم (حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري)”.

ودعت هيئة الحشد وسائل الاعلام الى “ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في تناول مثل هكذا اخبار ومعلومات”.

ونفى مصدر رفيع المستوى بمجلس القضاء الاعلى في وقت سابق من ، اليوم الاثنين، ل/ المعلومة/ اصدار مذكرة قبض بحق حسين مونس فرج العبودي او ابو علي العسكري.انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفي رفع دعوى قضائية ضد “أبو علي العسكري”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفي رفع دعوى قضائية ضد “أبو علي العسكري”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).