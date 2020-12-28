2020/12/28 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، إقامة مديرية الأمن دعوى قضائية على شخص يُكنى "أبو علي العسكري".

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها "تنفي إقامة مديرية الأمن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم ( حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري)".ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى "ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في تناول مثل هكذا اخبار ومعلومات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفي إقامة دعوى قضائية على 'العسكري') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفي إقامة دعوى قضائية على 'العسكري') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).