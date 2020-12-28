الاقتصاد النيابية: بعض الكتل سترفض رفع سعر صرف الدولار ضمن الموازنة

2020/12/28 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، بعض الكتل السياسية سترفض التصويت على فقرة رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم يصل الى مجلس النواب حتى الان”، لافتا الى ان “بعض الكتل السياسية في المجلس سترفض التصويت على المادة المتعلقة برفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي”.

واضاف ان “قانون الموازنة سيحتاج الى اكثر من 40 يوما لقراءته داخل مجلس النواب”، مبينا ان “تأخير ارسال الموازنة سيؤثر سلبا على العديد من الامور المالية والمشاريع”.

واكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الخميس الماضي، انه لا يمكن فرض الضريبة على الراتب الكلي للموظفين ورفع سعر صرف الدولار سويا خلال قانون الموازنة، فيما بين ان مجلس النواب سيرفض احد الفقرات.



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