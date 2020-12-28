دولة القانون: التحالفات السياسية ستبدأ بعد نتائج الانتخابات المقبلة

2020/12/28 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى ائتلاف دولة القانون تشكيل تحالفات سياسية لخوض الانتخابات المقبلة، موكدا ان الائتلافات ستحدث مباشرة بعد عملية الاقتراع.

واكد القيادي بالائتلاف رعد الماس، ان قانون الانتخابات الجديد حدد اليات الانتخابات الفردي وبالتالي لا جدوى من تكوين قوى سياسية قبل العملية الانتخابية المقبلة، وأضاف ان القوى تعمل على تنسق المواقف والرؤى حول الدوائر الانتخابية، لافتا الى ان موعد الانتخابات لايزال متأرجحا في ظل عدم توفر تأخر حسم قوانين مهمة ابرزها المحكمة الاتحادية إضافة الى ان البلاد في يمر في وضع مالي واقتصادي صعب.

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