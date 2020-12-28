الشرطة يهزم اربيل ويقفز للوصافة

2020/12/28 | 18:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ارتقى الشرطة الى المركز الثاني بعد فوزه على مضيفه اربيل بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب فرانسو حريري لصالح الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز.الهدف الوحيد جاء بامضاء اللاعب علاء مهاوي في الدقيقة ٧٧ من المباراة.واجتاز الشرطة عقبة صعبة بفوزه على اربيل في ملعب فرانسو حريري، ليحقق تقدما ملحوظا في لائحة ترتيب الفرق بعد أن قفز لوصافة اللائحة.وعزز الشرطة رصيده الى 20 نقطة بفضل هدف علاء مهاوي في الدقيقة (77) ويتقدم للمركز الثاني، فيما تراجع اربيل الى المركز 12 برصيد 13 نقطة./انتهى

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