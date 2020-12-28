وزير الداخلية : الوزارات والمؤسسات الأمنية تولي اهتماما كبيرا للبصرة لما لها من تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد العراقي

2020/12/28 | 18:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي " أن الوزارات والمؤسسات الأمنية تولي اهتماما كبيرا لمحافظة البصرة لما لها من تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد العراقي ومكانة أمنية خاصة .وقال الغانمي خلال اجتماع مع القيادات الامنية في قيادة عمليات البصرة والوكالات الامنية الاستخبارية والأمرين والضباط المختصين في الشأن الأمني اليوم الاثنين " ان قيادة العمليات والقوات الأمنية مسؤولة بشكل كامل على إيجاد مناخ أمن للمدينة ويجب أخذ جميع الإجراءات الأمنية لكل مرحلة جديدة وتخطيط مسبق وفق استراتيجية معينة تخضع لدراسة المختصين في الجانب الأمني.وذكر بيان لقيادة العمليات " ان قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف قدم أهم النتائج الإيجابية لعمليات الوعد الصادق بجميع المراحل وأهم الإنجازات والاستعداد للمراحل القادمة التي تقوم بها القوات الأمنية لحصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية ومنع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية .واضاف " كما التقى وزير الداخلية شيوخ ووجهاء العشائر في محافظة البصرة في مقر قيادة العمليات " مؤكدا على دورهم المهم والحقيقي لدعم وإسناد القوات الأمنية والعسكرية للحد من النزاعات العشائرية بالتنسيق مع مقر القيادة وأن تاريخ البصرة وحاضرها وماتمتلك هذه المحافظة من قدرات عالية قادرة على وضع المدينة في أفضل حالاتها الأمنية.وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل البصرة صباح اليوم والتقى قائد قوات حرس حدود المنطقة الرابعة وضباطها بعدها عقد اجتماعا مع قيادة شرطة البصرة لمناقشة الوضع الامني بالمحافظة ./انتهى

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