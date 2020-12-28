لكم مني يا رفاقي... - محمد الحنفي

2020/12/28 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي يا رفاقي...في آسفي...لكم مني...تحية...لكم مني...يا أعزائي...صادق العزاء...أحر العزاء...في فقدان رفيق...من واسطة...عقد الرفاق...في فقدان العزيز...عبد الكريم...بندقية...الكان يخلص...في أداء واجبه...في كل...مستويات النضال...في كل...إطارات النضال...التزاما...بما يتقرر...وسيرا...على نهج الشهداء...على نهج...< ......





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