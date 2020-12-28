-مسرح رمسيس- وقيمة الفنان في الشرق - محيي الدين ابراهيم

2020/12/28 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_ابراهيم بقلم: محيي الدين إبراهيملا شك أن الفنان القدير عميد المسرح العربي يوسف وهبي وفرقته فرقة رمسيس ومسرحه مسرح رمسيس هو ما أعطى للفنان في الشرق وليس في مصر فقط قيمته ومقامه بعد أن كان الممثل يتساوى مع بائع الحمام في عدم الإدلاء بشهادته أمام القضاء، فبائع الحمام قال فيه الإمام ابن قدامة : "اللاعب بالحمام يطيرها , لا شهادة له".! وبالنسبة للممثل فإنه يخشى منه في شهادته اقناع القاضي ولو كان كاذباً ! ول ......





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