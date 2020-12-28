العدالة و التنمية بعد التطبيع : حين اصبح الحزب عاريا . - الفرفار العياشي

2020/12/28 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفرفار_العياشي الطريق الى السلطة شاق لكن الحفاظ عليها أكثر مشقة، انه الدرس الأساسي من تجربة حزب العدالة والتنمية بالمغرب .



توقيع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مجموعة اتفاقيات مع الدولة الاسرائيلية، وبحضور الملك شكل صدمة داخل الحزب و خارجه، وهو ما استغله خصوم الحزب و منافسيه في تصفية الحساب معه.



بلا شك ان العثماني تصرف بمنطق رجل الدولة، المفروض فيه تجسيد قرارات الدولة و الحفاظ على مصالحها ، وليس ......





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