2020/12/28 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن المبلغ المستحق لها بذمة الحكومة الاتحادية من تخصيصات البترو دولار.

وقال نائب محافظ البصرة طاهر التميمي لـ (بغداد اليوم)، إن "المحافظة لم تستلم تخصيصات البترو دولار لسنوات (2014، 2015، 2016) لغاية الآن واستلمت مبلغاً قليلاُ منها فقط، بالرغم من ان هذه المبالغ هي استحقاق المحافظة بل انها اقل من الاستحقاق الفعلي".

وأوضح أن "تخصيصات البترودولار المتبقية والمستحقة لصالح البصرة بذمة الحكومة الاتحادية تبلغ (16 ترليون و800 مليار دينار)"، مطالباً، الحكومة بـ "تسديد تلك التخصيصات لحكومة البصرة من أجل تطوير واقع المدينة التي ترفد الموازنة الاتحادية باكثر من 70% من الايردات".

وكانت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة جددت في وقت سابق تأكيدها على أنها ستتقدم بعريضة إلى المحاكم المختصة تطالب من خلالها بتسديد كافة ديون البصرة التي في ذمة الحكومة الاتحادية المتراكمة من مبالغ البترو دولار والتي تصل إلى أكثر من 25 مليار دولار.

وكانت لجنة النفط والغاز قد اعلنت، العام الماضي، أنها ستذهب إلى المحاكم المختصة لاسترجاع حقوق البصرة وديونها ومبالغ البترودولار وغيرها من الاستحقاقات الدستورية التي حرمت منها البصرة وتمتعت بها حكومة كردستان العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة البصرة تكشف عن المبلغ المستحق لها من تخصيصات البترو دولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة البصرة تكشف عن المبلغ المستحق لها من تخصيصات البترو دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).