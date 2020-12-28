الاتحاد الاوروبي يواصل حملته للتلقيح ضد كوفيد-19 وترامب يوقع خطة الإنعاش الاقتصادي

2020/12/28 | 19:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (فرنسا),-(أ ف ب) – تواصل عدة دول في الاتحاد الأوروبي الإثنين حملات تلقيح سكانها ضد كوفيد-19 بدون أن تلغي القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء، فيما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيرا خطة الإنعاش الاقتصادي.وكانت معظم دول الاتحاد الأوروبي قد بدأت في نهاية هذا الأسبوع بتلقيح سكانها ضد كوفيد-19، عبر تلقيح كبار […]

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