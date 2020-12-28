الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً في تعاملات متقلبة

2020/12/28 | 19:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع الهامشي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط ضعف أحجام التداول.

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