الصحة العراقية: 11 حالة وفاة و931 إصابة جديدة بكورونا.. الاثنين

2020/12/28 | 19:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقیة، الیوم الاثنین، تسجیل 11 حالة وفاة و931 إصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19) لیرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة في عموم العراق إلى 592528 حالة.وذكرت الصحة العراقية في بيانها اليومي عبر …

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