2020/12/28 | 19:12 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد العراقي للسباحة، تعاقده مع مدرب اوكراني لقيادة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد خالد كبيان في بيان إن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اوعز بالتعاقد مع مدرب السباحة الاوكراني سيرجي بيليتيوك”.

واوضح ان ” بيليتيوك، سيتولى تدريب سباحي منتخباتنا الوطنية وتطوير مهارات مدربينا حسب اساليب التدريب الحديث”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب أوكراني يقود منتخبنا الوطني للسباحة 7 SKY TV.

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