وزير الدفاع العراقي يبحث مع نظيره التركي في انقرة جملة ملفات

2020/12/28 | 19:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الاثنين، مع نظيره التركي خلوصي أكار جملة من القضايا المشتركة بما فيها مكافحة الإرهاب والمسائل الاقليمية، وذلك خلال زيارة الاول الى انقرة.

وبحسب الوكالة التركية الرسمية، وتابعها "ناس"، (28 كانون الاول 2020)، فإن "وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ألتقى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة."

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن "أكار وعناد عقدا اجتماعا ثنائيا قبل ترأسهما اجتماعا لوفدي البلدين".

وأضاف البيان أن "الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع مكافحة الإرهاب والمسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين".

وأشار البيان الى أن "أكار أكد لنظيره العراقي، تصميم القوات التركية على حماية أمن المواطنين وحدود البلاد والقضاء على الإرهاب".

كما شدد على أن "تركيا تحترم الوحدة السياسية ووحدة أراضي جميع دول الجوار بما في ذلك العراق".

وأعرب أكار عن "امتنانه من التنسيق الحاصل بين الحكومتين التركية والعراقية بخصوص مكافحة الإرهاب، مشددا على أهمية استمراره".

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