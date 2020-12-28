مهاوي يقود الشرطة للفوز على أربيل في دوري الكرة الممتاز

2020/12/28 | 19:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نجح علاء مهاوي، وللجولة الثانية على التوالي، في قيادة القيثارة الخضراء لتحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز في مواجهة أربيل، اليوم الاثنين.

واقيمت المباراة على أديم ملعب فرانسوا حريري ضمن لقاءات الاسبوع الحادي عشر من المسابقة.

مهاوي استطاع ان يسجل هدفاً مشابها الى الذي احرزه في لقاء الكرخ، ليضع الكرة في شباك اربيل عند الدقيقة 77.

الفوز منح القيثارة الخضراء ثلاث نقاط وضعته في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، امام الخسارة فجمدت رصيد أربيل عند النقطة 13 في المركز الثاني عشر.

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